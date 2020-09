Biden e Trump já escolheram as armas para o primeiro frente a frente na corrida à Casa Branca

um teste antidoping antes ou depois do debate televisivo.



As armas já estão escolhidas e o frente a frente promete ser implacável. Joe Biden e Donald Trump vão estar na madrugada desta terça-feira no primeiro debate para as presidenciais de 2020.O atual presidente dos Estados Unidos promete atacar o seu opositor acusando-o de consumo de drogas ilícitas como já indiciou ao pedir

"Os seus desempenhos nos debates têm sido inconsistentes como nunca, para falar com gentiliza. Só os medicamentos poderiam ter causado essas discrepâncias", escreveu na rede social Twitter o candidato republicano, que está atrás nas sondagens para a eleição presidencial de 03 novembro nos Estados Unidos.

Já o adversário democrata tem como arma as declarações fiscais de Trump expostas pelo jornal norte-americano The New York Times. Esta terça-feira, horas antes do debate, Biden decidiu divulgar as suas declarações fiscais referentes a 2019. O mesmo fez Kamala Harris, candidata à vice-presidência.



As acusações mútuas têm subido de tom nos últimos dias com um Biden mais contido e um Trump que não se coíbe de usar o Twitter para apontar o dedo ao seu opositor.



O debate será moderado por Chris Wallance da Fox News e tem início marcado para as 21h00 e terminará às 22h30 no horário do leste dos EUA, cerca das 2h00 e 3h30 no horário de Portugal continental.