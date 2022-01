O presidente norte-americano Joe Biden disse este sábado ter avisado o homólogo russo, Vladimir Putin, de que a Rússia pagará “um preço elevado” se invadir a Ucrânia.“Deixei bem claro que, se ele entrar na Ucrânia, terá de enfrentar sanções pesadas e que, juntamente com os nossos aliados da NATO, aumentaremos a nossa presença na Europa e ele teria de pagar um preço elevado”, disse Biden, referindo-se à conversa que teve com Putin por telefone na quinta-feira à noite, e na qual o líder russo ameaçou com um completo corte de relações com os EUA em caso de novas sanções.