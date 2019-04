Bioquímico português acompanhou nascimento de bebé com ADN de três pessoas

Nuno Costa Borges esteve envolvido no processo. Menino está bem de saúde.

O bioquímico português Nuno Costa Borges, que trabalha em Barcelona, Espanha, esteve envolvido no processo que fez nascer esta semana um bebé com ADN de três pessoas diferentes, na Grécia, e que está agora a causar polémica por ser considerada uma técnica controversa.



Segundo avança o jornal The Guardian, a técnica de fertilização in vitro experimental, mais conhecida como doação mitocondrial, foi utilizada pelos médicos gregos e também pelo bioquímico português, que assumiu o facto de que este processo pode ajudar "inúmeras mulheres".



O menino nasceu na passada terça-feira e encontra-se bem de saúde, assim como a mãe de 32 anos que deu à luz.



De acordo com os cientistas, este processo, que combinou um óvulo da mãe, o esperma do pai e o óvulo de uma doadora, é um avanço histórico na ciência, sendo a primeira vez que uma técnica de fertilização in vitro envolve três pessoas com ADN distintos.



Outras 24 mulheres estão a experimentar esta técnica, sendo que já há oito embriões prontos para serem implantados.