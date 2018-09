Bispo 'apalpou' Ariana Grande no funeral de Aretha Franklin

Vídeo mostra o momento em que Charles H. Ellis tocou no peito da cantora. O pastor já se desculpou pela atitude.

Nunca seria minha intenção de tocar no peito de nenhuma mulher. Eu não sei, acho que coloquei o braço à volta dela [Ariana]. Talvez eu tenha passado do limite, talvez eu tivesse sido muito amigável ou íntimo, por isso peço desculpas", disse o bispo em entrevista à agência Associated Press.



"A última coisa que quero fazer é ser uma distração para este dia. Isso é tudo sobre Aretha Franklin", acrescentou.



A polémica adensa-se após várias testemunhas acusarem o bispo de ter feito várias piadas inapropriadas e racistas durante a cerimónia.



"Quando eu vi a Ariana Grande achei que era algo novo no Taco Bell", afirmou, em referência a uma cadeia de restaurantes mexicanos popular nos Estados Unidos.



Também por isso Ellis pediu desculpa: "







