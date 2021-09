O Presidente Jair Bolsonaro reforçou esta terça-feira o tom golpista perante milhares de apoiantes concentrados em Brasília e São Paulo, reiterando as ameaças contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e garantindo que "só Deus" o tirará da Presidência."Quero dizer a vocês que, qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes (o juiz que o investiga no Supremo Tribunal), este Presidente não mais cumprirá.