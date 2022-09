Bolsonaro considera “impossível” eleição de Lula na primeira volta das eleições brasileiras

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou ontem a minimizar as sondagens que apontam para uma subida de Lula de Silva nas intenções de voto e considerou ser “impossível” que o adversário seja eleito já na primeira volta, domingo, como alguns levantamentos indicam. Para Bolsonaro, as sondagens não refletem a vontade popular nem o apoio que ele realmente tem.





Ao contrário da confiança que Jair Bolsonaro diz ter na vitória com base no que ele mesmo chama de ‘Datapovo’, as sondagens vaticinam há meses a eleição de Lula da Silva, e nos últimos dias avançam até que isso pode acontecer já na primeira volta, no domingo. De acordo com a mais recente sondagem do instituto Datafolha, no final da semana passada, Lula tinha 47% das intenções de voto na primeira volta contra 33% de Bolsonaro e uma sondagem IPEC já desta semana mostra Lula com 48% e Bolsonaro com 31%. Em ambos os casos, a margem de erro admite a possibilidade matemática de o antigo Presidente ser eleito já na primeira volta.Um apoiante de Lula da Silva foi morto à facada no estado do Ceará após ter revelado em quem ia votar, em mais um episódio de violência política a manchar a campanha para as presidenciais de domingo no Brasil.O crime é mais um dos que têm vitimado inocentes na campanha eleitoral deste ano, quase todos eleitores de Lula da Silva assassinados por seguidores fanáticos do atual Presidente, que se defende dizendo não ter sido ele a mandar matar seja quem for. Além de ataques fatais no Ceará, no Paraná e em Mato Grosso, há ainda vários relatos de agressões a apoiantes de Lula e vários comícios do ex-presidente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro foram atacados por drones com fezes, urina e inseticida agrícola.Ciro Gomes, terceiro nas sondagens mas com apenas 7% das intenções de voto, denunciou ontem o que diz ser uma "gigantesca e virulenta" campanha para desistir da sua candidatura e apoiar o antigo aliado Lula da Silva para aumentar a probabilidade de este ser eleito na primeira volta, domingo. Num tom exaltado, Ciro avaliou essa campanha pelo chamado voto útil como um desrespeito ao seu nome e à sua trajetória e garantiu: "A minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância, e o meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador".A candidata Soraya Thronicke, do Partido União Brasil, foi obrigada a suspender a campanha nas ruas e na TV por falta de fundos.Dos 33 candidatos a deputados e senadores apoiados por Bolsonaro, apenas seis parecem ter hipótese de ser eleitos, segundo as sondagens.