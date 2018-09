Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsonaro continua estável mas alimentação via oral foi suspensa

"O estado de saúde do paciente continua estável, sem febre ou outros sinais de infeção", avança o hospital.

16:33

Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, está estável mas viu a alimentação via oral suspensa devido a uma distensão abdominal, segundo informou o Hospital Albert Einstein na manhã desta quarta-feira.



O candidato, que foi esfaqueado durante uma ação de campanha na quinta-feira passada, encontra-se a recuperar num hospital na zona sul de São Paulo, desde terça-feira que está na unidade de cuidados intensivos.



