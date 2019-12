Bolsonaro culpa DiCaprio pelos incêndios na Amazónia

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, acusou o ator Leonardo DiCaprio de financiar organizações não governamentais que, segundo o presidente, são responsáveis pelos incêndios na Amazónia. O ator norte-americano respondeu e garantiu que nunca fez donativos às ONG citadas."O Leonardo DiCaprio é um bom sujeito, não é? A dar dinheiro para incendiar a Amazónia", disse Bolsonaro a apoiantes, à saída do Palácio do Alvorada. Os comentários do presidente surgem após a detenção de quatro bombeiros voluntários, ligados a uma ONG, suspeitos de atearem fogos em Alter do Chão, região pertencente à Amazónia, para obter fundos. Os bombeiros foram libertados na quinta-feira.A polícia investiga ONG suspeitas de criar focos de incêndio para depois fotografá-los e vender as fotografias por 10 mil euros à organização World Wide Fund, que Bolsonaro afirma ter recebido donativos de DiCaprio.Em comunicado, o ator garantiu que não financiou nenhuma das organizações investigadas. "Embora mereçam apoio, nós não financiamos as organizações citadas", disse DiCaprio.*Com agências