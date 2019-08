Pulmão do Mundo enfrenta cenário de devastação sem precedentes

Negada pelo governo de Jair Bolsonaro, a devastação provocada na Amazónia pelas chamas e pela desflorestação está a assustar o Mundo e a atingir níveis nunca antes vistos.Só em julho, o pior mês em décadas, a Amazónia perdeu impressionantes 2254,8 quilómetros quadrados de floresta, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.Para se ter uma noção do brutal aumento da tragédia ambiental na floresta que é considerada o pulmão do Mundo, a assustadora devastação em julho representa mais de um terço de tudo o que foi devastado na Amazónia nos 12 meses anteriores. Comparando com o mesmo mês de 2018, o aumento da destruição da floresta em julho passado foi de 278%.Desde agosto de 2018, 6833 km2 da Amazónia simplesmente desapareceram. E o aumento dos ataques à floresta desde janeiro deste ano, incentivados pela defesa que o novo governo faz da ocupação territorial da imensa região verde e da sua exploração comercial é tão voraz que as imagens de satélite conseguem descobrir novas clareiras de uma semana para a outra.Indiferente, Bolsonaro limita-se a dizer perante as evidências de destruição que "é altura das queimadas por lá".Enquanto o governo nega os números, confirmados por fontes insuspeitas como o Instituto Imazon e a própria NASA, o Mundo protesta e tenta unir-se para forçar o Brasil a pôr cobro a esse flagelo. Esta quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a comunidade internacional já não pode suportar os danos que estão a ser infligidos à maior reserva de oxigénio e de biodiversidade do Mundo.A Alemanha e a Noruega, principais financiadores de projetos de monitorização e preservação da floresta amazónica, suspenderam o envio de 65 milhões de euros em protesto contra as políticas de Bolsonaro.A redução de verbas governamentais forçou o Instituto do Meio Ambiente a limitar drasticamente as ações de fiscalização na Amazónia e em outras áreas do Brasil, facilitando a invasão das terras protegidas por agricultores e garimpeiros.O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, foi demitido por Bolsonaro após a publicação de um relatório sobre o aumento da desflorestação na Amazónia.O Ministério Público do Pará abriu esta quinta-feira uma investigação ao aumento da desflorestação e dos incêndios na Amazónia. Um dos focos é apurar o impacto da redução da monitorização e das proteções ambientais.Irritado com as críticas de que foi alvo por ter acusado as ONG de estarem por trás do forte aumento dos fogos e da desflorestação da Amazónia, Jair Bolsonaro voltou quinta-feira à carga e perguntou aos jornalistas se queriam que ele acusasse índios ou marcianos por essa tragédia ambiental."Quer que eu culpe os índios? Quer que eu culpe os marcianos? É um indício fortíssimo desse pessoal das ONG, que perdeu a teta deles", respondeu Bolsonaro a um jornalista que indagou se ele tinha provas contra os ambientalistas.O presidente admitiu depois não ter provas do que afirma pois, explicou, ninguém deixa escrito "vou ali incendiar a floresta e volto já". E voltou a atacar as ONG, afirmando que, ao ficarem sem dinheiro e com os seus ambientalistas desempregados depois de a Alemanha e a Noruega terem suspendido financiamentos de 65 milhões de euros, começaram a incendiar florestas para o incriminarem."Sem esse dinheiro, têm de fazer o quê? Tentar me derrubar. É o que sobra para eles, mais nada", acusou."O governante mais perigoso do Mundo"A revista britânica ‘The Economist’ considerou recentemente o presidente Jair Bolsonaro como "o governante mais perigoso do Mundo para o ambiente" devido à terrível devastação ambiental registada no Brasil desde que este tomou posse, em janeiro.O ministro brasileiro do Ambiente, Ricardo Salles, foi quinta-feira recebido com uma prolongada vaia ao discursar na Semana Latino-Americana do Clima, que está a decorrer em Salvador.Em maio, Salles, defensor do avanço da exploração agrícola, pecuária e mineral na Amazónia, manifestou-se contra a realização da conferência no Brasil alegando não ir gastar dinheiro público num evento que não ia servir para nada.