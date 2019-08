Bolsonaro culpa ONG por fogos na Amazónia

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro acusou esta quarta-feira as Organizações Não Governamentais (ONG) de estarem por detrás dos fogos na Amazónia no âmbito de uma campanha que visa denegrir a imagem do Brasil e dele próprio no estrangeiro."Pode estar havendo, não estou afirmando, ação criminosa desses ‘ongueiros’ (membros de ONG) para, exatamente, chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. É esta a guerra que enfrentamos", acusou Bolsonaro sem apresentar qualquer prova.O presidente brasileiro disse ainda que as ONG "sentem falta do dinheiro" que ele lhes retirou e acusou os ativistas que têm registado as imagens dos incêndios de os terem ateado. "Pelo que tudo indica, foram para lá filmar e tacaram [atearam] fogo. É esse o meu sentimento", afirmou, mais uma vez sem apresentar provas.O presidente criticou ainda os ativistas que responsabilizam as suas políticas pelo aumento dos incêndios. "Antes eu era o Capitão Motosserra, agora sou o Nero. É o Nero a pegar fogo na Amazónia", gracejou.Entre janeiro e agosto deste ano, a Agência Espacial Brasileira registou mais de 72 mil incêndios na Amazónia, uma subida de 84% em relação ao mesmo período do ano passado. Só nos últimos dias foram registados quase 10 mil novos incêndios.