Jair Bolsonaro comparado a Nero: "Estou a ser acusado de pegar fogo à Amazónia"

O número de incêndios no

cresceu 70% este ano, em comparação com período homólogo de 2018, tendo o país registado 66,9 mil focos até ao passado domingo. De acordo com a imprensa brasileira, que cita dados do "Programa de Queimadas" do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o bioma (conjunto de ecossistemas) mais afetado é o da Amazónia , com 51,9% dos casos, seguindo-se o cerrado - ecossistema que cobre um quarto do território do Brasil - com 30,7% dos focos registados no ano.

Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, mostrou pouca preocupação face aos incêndios que estão a consumir a floresta da Amazónia e acusou ainda os detratores de o estarem a comparar a Nero, o imperador romano acusado de incendiar a cidade de Roma."Agora estou sendo acusado de tocar fogo na Amazónia. Nero! É o Nero tocando fogo na Amazónia", ironizou Bolsonaro. "É época de queimada por lá", disse.O chefe de estado brasileiro recusou ainda a ideia de enviar militares para ajudar no combate aos incêndios na Amazónia."A distância entre os pelotões de fronteira é de 200 quilómetros, os mais perto. Vamos colocar quantas pessoas para apagar fogo na Amazônia? Meu Deus do céu! Lá, é época de queimada. O que se aproveita no momento é que está tudo mudando e eu estou tocando fogo na Amazónia", acrescentou.O número de focos de incêndio no país já é o maior dos últimos sete anos e nas redes sociais, brasileiros e defensores da Amazónia do mundo inteiro acusam o Governo de estar a silenciar a tragédia.Brasil