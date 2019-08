Incêndios na Amazónia fazem cair a noite em São Paulo às 15h00

O céu de São Paulo escureceu cedo demais na tarde da passada segunda-feira, deixando os moradores severamente assustados. O relógio marcava apenas as 15h30 (hora local), mas o dia parecia ter-se transformnado em noite na cidade paulista.De acordo com a imprensa brasileira, este fenómeno está relacionado com a passagem de uma frente fria mas também com vários partículas de fumo oriundas de vários fogos florestais que estão a consumir o país, principalmente na Amazónia.Esta situação fez ainda com que as temperaturas descessem bruscamente na cidade paulista, devido à convergência de duas massas de ar diferentes, que estão a deixar a cidade envolta numa "nuvem", de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet)."Isso acontece por conta desta convergência de massas tão diferentes. A frente fria da capital, junto com as temperaturas amenas que vêm do oceano e do vento quente do interior, provocam essa turbulência e isso baixou o nível da nuvem. Assim, nós estamos dentro de uma nuvem," explicou ao G1 a metereologista Helena Balbino.A força e a direção dos ventos fez ainda com que as partículas de cinzas e fumos dos incêndios que consomem grande parte da floresta da Amazónia fossem arrastadas até à cidade de São Paulo, contribuindo dessa forma para o enorme céu negro que já se tornou num tópicos internacionais mais comentados em todo o mundo.