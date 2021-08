Bolsonaro diz que protestos que convocou são a favor da liberdade de expressão

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esta segunda-feira que os protestos convocados por si e seus apoiantes para dia 7 de setembro, data em que se comemora a independência do país, serão para defender a liberdade de expressão e o voto impresso.

"Essa [manifestação] agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal [STF] e uma do Tribunal Superior Eleitoral [TSE] se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decidem no tocante a esse ponto, liberdade de expressão", disse Bolsonaro durante uma entrevista à rádio Fonte, de Goiás.

Nas últimas semanas, o líder brasileiro tem atacado e provocado atritos com o poder judiciário por defender o voto impresso nas eleições, proposta que já foi derrotada em votação no Congresso, e também porque ele e alguns dos seus apoiantes políticos foram alvo de inquéritos, mandados de busca e prisão devido a discursos e ameaças que manifestam contra membros do sistema judiciário e a democracia.