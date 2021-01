Bolsonaro diz que só Deus será capaz de o tirar da presidência do Brasil

No que foi interpretado como uma ameaça de se eternizar no poder, sem detalhar no entanto se pretende ficar no cargo por vias democráticas ou outras, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, declarou que só Deus tem força para o tirar da presidência. Ele fez a afirmação a apoiantes que costumam esperá-lo todos os dias à saída da residência oficial, em Brasília, e deliram com tudo o que ele diz.

"Vocês não sabem o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável (palavrão que significa que não perde o vigor, mais comummente usado no sentido sexual), tá ok? Então, vão ter de me aturar. Só Papai do Céu me tira daqui, mais ninguém."-Disparou o governante, ante aplausos e gritos de regozijo da plateia.

Pode ter sido apenas mais uma bravata das muitas que Jair Bolsonaro costuma fazer, mas a verdade é que tanto ele quanto os filhos e aliados mais próximos já disseram em várias oportunidades que a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi apenas o começo de um longo processo de mudanças políticas e de costumes no Brasil, que vai ser continuada por muitos e muitos anos, sem detalharem como. Bolsonaro não se cansa também de repetir que não aceitará uma eventual derrota nas presidenciais de 2022, às quais se declarou candidato à reeleição logo no início do seu atual mandato, em 2019, e acrescentou, imitando o seu ídolo Donald Trump, que se não for reeleito daqui a quase dois anos é porque as eleições foram fraudadas.

Bolsonaro defendeu-se do mar de críticas e de sucessivas derrotas na justiça e no Congresso, afirmando que nenhum presidente consegue agradar a toda a gente. E, ignorando as muitas denúncias de corrupção contra filhos e outros familiares, ministros e aliados, vangloriou-se de ser o primeiro chefe de Estado a não ter um único caso de corrupção em dois anos de governo.

"Logicamente, vocês não vão ter nunca um presidente perfeito, né? Mas vocês têm de fazer comparações: dois anos sem nenhum escândalo de corrupção."-Disse Bolsonaro, não citando, por exemplo, as denúncias do Ministério Público contra o seu filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro, acusado de corrupção, situação que o governante garante ter sido inventada pela imprensa para o atingir já que não encontram nada de negativo no seu percurso político.