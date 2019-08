Bolsonaro escolhe português para o cargo de Procurador-Geral da República

Alcides Martins, atual vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, é a nova escolha de Jair Bolsonaro para Procurador-Geral do Brasil interino.



O português, de 70 anos, nasceu em Vale de Cambra no distrito de Aveiro. Vai assumir o atual cargo de Raquel Dodge a partir de 18 de setembro.

Antes do nome do português ser sugerido por Bolsonaro, vários outros nomes surgiram, como o de António Carlos Martins Soares, subprocurador Geral da República.



Essas sugestões levantaram fortes reações e por isso alguns comentadores acreditam que Alcides Martins possa permanecer no cargo porque tem várias vantagens. No entanto, caso desagrade Bolsonar, este escolherá outro nome para ficar no cargo definitivamente.