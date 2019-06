Bolsonaro espanca boneco que representava o ex-presidente Lula da Silva

Numa nova exibição do ódio visceral que tem pela esquerda em geral, e, particularmente, pelo ex-presidente Lula da Silva, Jair Bolsonaro protagonizou, este sábado, um caricato episódio ao ir a uma cerimónia militar em Santa Maria, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. No evento, Bolsonaro expressou toda a sua raiva espancando um boneco que representava o antigo chefe de Estado.

A cena, que levou à histeria dos apoiantes de Bolsonaro que se encontravam no local, aconteceu na estrada ERS 287, que liga a base aérea de Santa Maria, onde o avião presidencial aterrou, ao quartel de artilharia, onde ocorreu a cerimónia.





Vídeo de campanha? Absolutamente! É nosso Presidente @jairbolsonaro ontem quase sendo 'engolido' pela euforia do povo em Santa Maria-RS! Por onde passa é assim! Mas eis que alguém entrega um pixuleco...não deu outra: Tapão na cara comeu solto! Eita! Não perde o jeito!









Ao ver um dos manifestantes com um boneco insuflável que representava Lula vestido com roupa de presidiário, Bolsonaro mandou parar o carro que o levava em direção ao quartel, tirou o boneco da mão do apoiante e começou a espancá-lo.

Bolsonaro deu várias bofetadas no rosto do boneco, enquanto a multidão delirava com a situação e o chamava de "Mito", nome pelo qual o atual presidente gosta de ser chamado. Depois, num outro gesto de raiva, Bolsonaro atirou o boneco com a imagem de Lula pelo ar, voltou a entrar no carro e continuou a viagem.

Lula da Silva, que nessa altura liderava as sondagens, e o Partido dos Trabalhadores foram os principais alvos de Jair Bolsonaro durante a campanha para as presidenciais de Outubro do ano passado, que o atual presidente venceu após a justiça ter impedido o antigo presidente de concorrer, por ter sido condenado e preso por corrupção pelo então juiz Sérgio Moro, atualmente ministro da Justiça.



Mas nem a vitória nas presidenciais eliminou o ódio que Bolsonaro tem por Lula, a quem culpa pela gravíssima situação em que o Brasil se encontra e que cumpre pena desde o dia 7 de Abril do ano passado no sul do Brasil.



Bolsonaro já chegou a afirmar diversas vezes que, se o poder de decisão fosse seu, o antigo presidente nunca mais sairia da cadeia.