Bolsonaro ignora agravamento da pandemia e diz que o coronavírus já está a ir embora do Brasil

Num novo absurdo dos muitos que tem feito e dito sobre a pandemia, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou este domingo a minimizar a gravidade da situação e afirmou que o Coronavírus, como ele tinha dito, passou rapidamente pelo Brasil e já se está a ir embora. Contrariando dados oficiais do seu próprio governo, que mostram que o número de infetados e mortos pela Covid-19 mais do que duplicou nas últimas duas semanas, o presidente garantiu numa live ao lado de religiosos que a pandemia já está a passar mas que outra, a que realmente o preocupa, a do desemprego provocado pelas medidas de quarentena, está a chegar com força.

"Lá atrás eu dizia: o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está a ir embora a questão do vírus. Mas está a chegar e bater forte o desemprego."-Declarou Jair Bolsonaro em uma nova manifestação de menosprezo pela gravidade da pandemia, que até esta segunda-feira infectou no Brasil ao menos 22.720 pessoas e matou 1.270, de acordo com a atualização feita às 12 e 30 locais, 16 e 30 em Lisboa, pelas secretarias de Saúde dos 27 estados do país.

Horas depois da declaração do chefe de Estado, que tem feito questão de violar as orientações de distanciamento social e ido para as ruas abraçar simpatizantes, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, contrariou e desmentiu a afirmação do governante de que o pior já tinha passado. Numa postura que pode custar-lhe o cargo, pois já foi ameaçado mais de uma vez de demissão por Bolsonaro por o contrariar, Mandetta afirmou que o pior, infelizmente, está por vir, avançou que os contágios e as mortes vão aumentar muito em Abril e explodir nos meses de Maio e Junho, e voltou a defender o isolamento social como a única forma de eficácia reconhecida para atenuar o ritmo de propagação da pandemia e evitar que o sistema público de saúde brasileiro entre em colapso.