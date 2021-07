Bolsonaro internado em Brasília vai ser transferido para hospital em São Paulo

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, internado num hospital de Brasília no final da madrugada desta quarta-feira com um quadro de fortes dores abdominais, vai ser transferido da capital federal do Brasil para um hospital na cidade de São Paulo. A informação foi avançada pela Secretaria de Comunicação da presidência brasileira pouco depois das 16 horas locais, 20 horas em Lisboa.

De acordo com a informação oficial, Jair Bolsonaro foi diagnosticado com obstrução intestinal e passará por novos exames em São Paulo para se confirmar ou afastar a previsão de que terá de ser submetido a uma cirurgia. O diagnóstico foi feito pelo cirurgião gastroenterologista António Luiz Macedo, médico que já operou o presidente outras vezes desde que ele sofreu um ataque à faca durante as presidenciais de 2018, e que foi chamado a Brasília após o internamento do chefe de Estado.

Com fortes dores abdominais, Jair Bolsonaro foi atendido de madrugada pelo médico de plantão no Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, que o encaminhou imediatamente para o Hospital das Forças Armadas, na mesma cidade. Submetido a diversos exames naquela unidade militar de saúde, Bolsonaro chamou Macedo, que estava em São Paulo, para ir a Brasília fazer o seu próprio diagnóstico, e o especialista recomendou a transferência imediata do chefe de Estado para a capital paulista.

A assessoria presidencial não informou quando a transferência será realizada, mas fontes próximas ao presidente avançaram que Jair Bolsonaro deve voar para a capital paulista nas próximas horas, ainda durante esta quarta-feira. António Luiz Macedo, um especialista em cirurgia gastroenterológica, oncológica e de alta complexidade com uso de robots, é cirurgião no Hospital Nova Star, na zona sul de São Paulo, um verdadeiro hotel de luxo com equipamentos de saúde de última geração.

Foi Macedo, então plantonista nas urgências do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, que salvou a vida de Jair Bolsonaro quando este recebeu uma profunda facada no abdómen durante um ato de campanha no meio da rua, em 6 de Setembro de 2018. Depois disso, Macedo voltou a operar o presidente, dessa feita já em São Paulo, em 2019, para corrigir problemas decorrentes das graves lesões sofridas no atentado, cujo autor foi dado como louco e está internado numa prisão psiquiátrica até hoje.