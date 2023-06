Bolsonaro pede a juiz para mudar voto na véspera do julgamento por abuso de poder

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro apelou esta quarta-feira ao juiz do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves, relator do julgamento e primeiro a votar no processo de quinta-feira que pode tornar o ex-chefe de Estado inelegível, para mudar o seu voto.

"Tenho certeza que até o Benedito, ministro do STJ [Superior Tribunal de Justiça], agora integrante como relator do TSE, vai mudar o seu voto. Senhor Benedito é questão de coerência", afirmou Jair Bolsonaro, aos jornalistas, citado na imprensa local, à saída do Senado, onde esteve reunido com alguns senadores, incluindo o seu filho, Flávio Bolsonaro.

Em relação à possibilidade de se tornar inelegível, Bolsonaro afirmou que "não gostaria de perder" os seus direitos políticos.