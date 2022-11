Imune à Justiça até agora graças à fidelidade do procurador-geral da República e ao controlo do Congresso, único órgão que pode autorizar o julgamento de um chefe de Estado, o Presidente cessante do Brasil, Jair Bolsonaro, vai ter de enfrentar vários processos judicias quando deixar o cargo, a 31 de dezembro.









