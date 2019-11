Estamos chegando escoltados pelo avião da @portalfab, Nação!



NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR: SOMOS BICAMPEÕES DA LIBERTADORES!



Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, decidiu parabenizar Flamengo de Jesus de original. O brasileiro decidiu mandar a Força Aérea do país que governa intercetar o voo onde seguia a equipa técnica do clube.A equipa não ficou indiferente e partilhou a surpresa no Twitter. "Estamos a chegar, escoltados pela Força Aérea Brasileira", lê-se na publicação.