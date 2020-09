Bolsonaro surpreende e indica "azarão" para vaga no Supremo Tribunal

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, surpreendeu até aliados mais próximos ao indicar um "azarão", que não estava entre os favoritos nem mesmo entre os citados na imprensa, para ocupar a vaga de juiz do Supremo Tribunal Federal, STF, que será aberta dia 13 de Outubro com a passagem à reforma por limite de idade do decano daquele tribunal, Celso de Mello. Cássio Nunes Marques, o indicado por Bolsonaro, nunca constou nas várias listas de nomes prováveis para ocupar a vaga e nem ele mesmo sonhava com isso.

A indicação não tinha sido formalizada oficialmente por Bolsonaro até à tarde desta quarta-feira, 30 de Outubro, mas já tinha sido informada aos magistrados do STF. Terça-feira, depois de uma reunião com Cássio Nunes, Bolsonaro levou-o a casa de Gilmar Mendes, um dos juízes do Supremo Tribunal, onde também estava outro magistrado do STF, Dias Toffoli, e anunciou a indicação.

Cássio, que estava a pleitear uma vaga noutro tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e nem pensava disputar a vaga no Supremo foi ele próprio apanhado de surpresa quando Bolsonaro, na reunião de terça, disparou, "vai ser você". O nome dele foi bem aceite pelos juízes do STF e pelos meios jurídicos em geral, pois temia-se que Jair Bolsonaro, que afirmou várias vezes que iria escolher alguém "terrivelmente evangélico" para a vaga, optasse por um extremista religioso ou político sem experiência na área.

O desembargador e católico Cássio Nunes, pelo contrário, é considerado muito experiente em assuntos jurídicos e um magistrado equilibrado, de fácil conversação com as partes. No Tribunal Regional Federal da 1. Região, TRF-1, do qual é vice-presidente, Cássio Nunes é visto como um juiz de alta productividade, com uma enorme capacidade de trabalho.

Apesar de o nome dele já estar em toda a imprensa brasileira como o escolhido pelo presidente da República, os outros candidatos à vaga não desistiram, antes pelo contrário, ao longo desta quarta-feira redobraram a pressão para que Bolsonaro mude de idéias. É que o presidente brasileiro já em outras vezes desconcertou a todos trocando à ultima hora o escolhido para algum cargo, nomeadamente de ministro, e os candidatos preteridos na corrida ao STF têm a esperança de que isso possa acontecer de novo.