Bolsonaro tem assessor que lhe prova a comida por ter medo de ser envenenado

O pavor que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, esfaqueado em 2018 durante a campanha eleitoral, tem de sofrer um novo atentado, transformou-se numa verdadeira paranoia e deixa o governante em constante sobressalto. A ponto de até no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, haver pessoas encarregadas de provarem a comida dele antes de chegar à mesa do presidente.

A revelação foi feita pelo próprio Bolsonaro em entrevista à revista Veja. O chefe de Estado brasileiro contou que, antes de cada refeição lhe ser servida, um assessor presidencial da sua confiança prova o prato que lhe foi preparado, para se ter a certeza de que não está envenenado.

Para Bolsonaro, não se trata de paranoia, e sim de uma medida de segurança absolutamente necessária. O presidente não aceita a conclusão oficial da Polícia Federal de que o autor da facada que quase o matou, Adélio Bispo de Oliveira, é um louco que agiu sozinho durante um surto, e defende que a tentativa de o matar fez parte de uma conspiração para o impedir de ser eleito.

De acordo com essa teoria, que Bolsonaro repetiu à Veja, pessoas muito próximas a ele participaram nessa suposta conspiração para impedir que ele chegasse à presidência do Brasil e não vão desistir de o assassinar. Por isso, além de ter o palácio permanentemente cercado por forças do Exército, de ter seguranças armados até nos corredores do palácio e de ter armas escondidas nos ambientes por onde passa, inclusive no quarto, Bolsonaro não come nada que não tenha sido provado antes por alguém em quem confie.