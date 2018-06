Bombeiro descobre filha ferida em acidente com Uber que fez quatro mortos

Tragédia aconteceu na madurgada deste sábado em Inglaterra.

Quatro jovens com idades entre os 18 e os 21 anos morreram e duas adolescentes ficaram feridas na colisão entre um veículo ao serviço da Uber e um carro privado, na cidade inglesa de Leeds.



As quatro vítimas (uma com 18 anos, dois com 19 e uma de 21) são todos rapazes que viajavam no carro que chocou de frente com uma carrinha que estava ao serviço da Uber. O acidente aconteceu pelas 2h41 deste sábado. Na carrinha da Uber seguiam duas adolescentes de 16 e 17 anos.



Segundo o Daily Mail uma das raparigas feridas é filha de um dos bombeiros que foi chamado ao prestara assistência no local. O condutor do veículo da Uber, de 42 anos, foi levado para o hospital com ferimentos graves.

Moradores contam ao jornal que ouviram um ruído "que parecia uma explosão" a meio da noite, deparando-se depois com as vítimas do carro da Uber a tentar sair pelos seus meios, muito ensanguentadas.