Bombeiro que resgatou migrantes no Mediterrâneo arrisca 20 anos na cadeia

Miguel Roldán Espinosa, de 32 anos, é investigado por tráfico humano.

17:50

Organização Não Governamental (ONG) alemã Jugend Rettet onde ajudou a salvar milhares de migrantes o colocasse em risco de ser condenado a 20 anos de cadeia.



O bombeiro Miguel Roldán Espinosa, de 32 anos, natural de Málaga, em Espanha, está a ser acusado de tráfico humano após ter salvo a vida a migrantes no Mediterrâneo.O espanhol nunca esperou que uma missão de salvamento da

"Sou bombeiro e a minha vocação é de resgatar. A minha especialidade é em resgate marítimo e, por isso, em 2016, lancei-me com a ONG espanhola Proêmio-Aid para ajudar os refugiados em Lesbos. Em junho de 2017, com a alemã Jugend Rettet lancei-me no Mediterrâneo central, entre a Itália e a Líbia", explica.



Em 20 dias, Miguel foi um dos 16 voluntários do navio Iuventa - um navio pertencente à organização não-governamental Jugend Rettet que está a ser investigado em Itália por alegado auxílio à imigração ilegal - que resgatou milhares de migrantes.



Entre os 16 voluntários está também um português, que enfrenta as mesmas acusações que o bombeiro espanhol.



O espanhol alega não ter visto nada de suspeito da ONG nem ter tido qualquer contato com traficantes na Líbia.