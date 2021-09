Bombeiros lutam para salvar aldeia da erupção vulcânica em La Palma

Dezenas de bombeiros lutaram esta quarta-feira durante várias horas para tentar desviar parte da torrente de lava que ameaçava dezenas de casas na aldeia de Todoque, na ilha de La Palma. A operação teve “resultados positivos”, mas a ameaça do vulcão Cumbre Vieja ainda não terminou. A velocidade de deslocação da lava em direção ao mar caiu substancialmente nas últimas horas, o que aumenta a capacidade de destruição em terra.





Auxiliados por escavadoras, os bombeiros abriram um canal livre de obstáculos para desviar a lava para uma ribanceira, enquanto outras equipas arrefeciam com água os flancos da torrente, numa tentativa desesperada para ‘conduzir’ a lava e evitar que atingisse o centro da aldeia de 1310 habitantes. O esforço foi bem-sucedido, mas não evitou a destruição de algumas casas na entrada da localidade. No total, a lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no domingo, já destruiu 320 habitações e arrasou 154 hectares de terreno. Mais de 6 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.