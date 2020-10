Boris Johnson considera novo confinamento em Inglaterra

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a considerar um novo confinamento com a duração de um mês em Inglaterra e que pode entrar em vigor já na próxima semana, avança a Agência Reuters.Segundo fonte do governo, cientistas alertaram que o coronavírus se está a espalhar a um ritmo bem mais rápido do que aquele que as previsões apontavam.Boris Johnson vai reunir-se este sábado com o seu gabinete, onde vão ser discutidas novas medidas para fazer face à pandemia de Covid-19 em Inglaterra, que deverão ser anunciadas esta segunda-feira.