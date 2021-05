Boris Johnson investigado por férias nas Caraíbas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser investigado por duas possíveis violações das regras da Câmara dos Comuns do Reino Unido, relativamente às obras feitas no seu apartamento e às férias de Natal nas Caraíbas, em 2019.



A informação, avançada pelo Independent, revela que o comissário parlamentar de normas tem poderes para desencadear suspensões de deputados em caso de violações graves.

A investigação de Stone deixa o primeiro-ministro com lutas em várias frentes - após a Comissão Eleitoral também ter lançado uma investigação dando conta de que "um delito ou delitos podem ter ocorrido".



A lista revela que está a ser investigado quem financiou as férias de luxo de Boris nas Caraíbas, no Natal de 2019.