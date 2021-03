Brasil bate mais um recorde trágico e ultrapassa as 3 mil mortes diárias por Covid-19

O Brasil teve, esta terça-feira, o seu dia mais trágico desde o início da pandemia, após ter ultrapassado, pela primeira vez, os três mil mortos (3.251) devido à Covid-19 num único dia, informou o executivo.

No total, a nação sul-americana perdeu 298.676 vidas desde fevereiro do ano passado, mês em que a Covid-19 chegou ao país, segundo dados do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde.

O recorde anterior de mortes havia sido alcançado na última terça-feira, quando foram registados 2.841 óbitos em 24 horas.