Brasil organiza novos protestos contra Bolsonaro este sábado

Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido, República Checa e Suíça também vão contar com presença de manifestantes.



Os organizadores defendem que "só a intensificação das manifestações e a presença massiva da população nas ruas poderão derrubar Bolsonaro e construir soluções para a crise que vive o país".



O povo brasileiro vai organizar este sábado novas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em todas as capitais dos estados brasileiros e em centenas de outras cidades.O grupo 'Coletivo Povo da Rua' espera que os protestos "superem 300 cidades no Brasil e 30 no estrangeiro".Os principais eventos terão lugar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cidades na Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, França,