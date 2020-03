Brasil regista mais 20 mortos nas últimas 24 horas e atinge as 77 vítimas mortais por coronavírus

No dia em que o Brasil completou um mês sobre a confirmação do primeiro caso de coronavírus, ocorrido em São Paulo a 26 de fevereiro, o número de mortos pela Covid-19 foi o maior desde que a pandemia chegou ao país. Em apenas 24 horas, o Brasil registou 20 novas mortes pela doença, subindo de 57 para 77 esta quinta-feira.

O número de infectados pelo coronavírus também aumentou significativamente. De acordo com o boletim diário divulgado ao início da noite pelo Ministério da Saúde brasileiro, havia até essa hora 2915 pessoas infectadas por coronavírus em todo o país, mais de mil das quais no estado de São Paulo, o mais atingido, contra 2433 confirmadas até ao mesmo horário do dia anterior, quarta-feira.

A taxa de letalidade da doença também continua a subir. Na terça-feira, as mortes por Covid-19 representavam 2,1% do total de pessoas infectadas, esta quinta-feira aumentou para 2,7%.

João Gabardo, secretário de Estado da Saúde, alertou que, apesar dos esforços de todos os envolvidos no combate à pandemia de coronavírus, o pior ainda está por vir no Brasil. Segundo ele, ao longo dos próximos 30 dias o número de casos de contágio e de óbitos subirá muito, mas disse que o governo não divulgará a estimativa que fez para esse período.

Na quarta-feira, o site The Intercept, famoso por divulgar documentos sigilosos, divulgou um relatório atribuído à ABIN, Agência Brasileira de Informações, a polícia secreta do governo de Jair Bolsonaro, com previsões aterradoras. Segundo o relatório a que o site diz ter tido acesso, até ao próximo dia 6 de abril o Brasil poderá registar até 5771 mortes provocadas pelo coronavírus ou, na estimativa menos pessimista, 2062, números que ninguém do governo Bolsonaro aceitou desmentir ou, pelo menos, comentar.