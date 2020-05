Brasil regista mais de 26 mil casos de coronavírus num só dia

A pandemia continua sem dar sinais de abrandar no Brasil, que esta quinta-feira atingiu um novo recorde diário de casos e registou mais de mil mortes pelo terceiro dia consecutivo.De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, foram registados 26 417 novos casos de infeção por Covid-19, aumentando o total para 438 812. No mesmo dia, o Brasil contabilizou ainda 1156 mortes, elevando o total para 26 754.Os números confirmam que o Brasil é, neste momento, o principal epicentro da pandemia a seguir aos EUA, numa altura em que os especialistas avisam que o país ainda está longe de atingir o pico de contágios.Várias estimativas indicam, porém, que o número real de infetados pode ser até 15 vezes superior, dada a inexistência de testes massivos que permitam ter uma ideia mais aproximada da propagação do vírus no país.Moçambique vai beneficiar de um reforço de equipamento de proteção individual para profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate ao vírus, anunciaram esta sexta-feira o Governo e os doadores, Unicef e UE. "A segurança dos profissionais de saúde moçambicanos durante a resposta à Covid-19 é de extrema importância", salientou Armindo Tiago, ministro da Saúde moçambicano. No total, chegaram a Maputo 11 toneladas de material.As agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde estão a exigir do Governo o pagamento com urgência de dívidas para enfrentarem as dificuldades do período de estado de emergência. A exigência consta de um documento que a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde vai remeter à tutela do Turismo e Transportes, elaborado após a reunião realizada na quarta-feira com os associados para analisar as dificuldades da classe.O presidente angolano anunciou a criação de um Conselho de Concertação Económica, para melhor responder à crise provocada pela Covid-19. Será "um instrumento inclusivo" ao serviço dos órgãos de decisão, disse João Lourenço. "Integrará figuras da economia, do direito, da sociologia, empresários e outros", concretizou.A Guiné-Bissau registou esta sexta-feira 61 novos casos de infeção por coronavírus, elevando o total de casos confirmados no país para 1256, no mesmo dia em que a ONU avisou que o sistema de saúde pode colapsar devido à pandemia. Organização alertou ainda que muitas crianças podem não regressar à escola.A Áustria vai abrandar as restrições. Os clientes dos bares e restaurantes deixarão de estar obrigados ao uso de máscara e acaba o limite de quatro pessoas por mesa, anunciou esta sexta-feira o chanceler austríaco Sebastian Kurz.O museu do Louvre, a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes são alguns dos monumentos icónicos franceses cujas visitas continuarão interditas, mesmo quando o país levantar as restrições relativas à pandemia, na próxima semana.O esquadrão de demonstração acrobática da Força Aérea japonesa, Blue Impulse, sobrevoou esta sexta-feira o centro de Tóquio em uma homenagem aos médicos e enfermeiros que estiveram na linha de frente contra a pandemia da Covid-19.Grigore Lup, sapateiro romeno de Cluj, da cidade da Transilvânia, teve uma ideia original para ajudar as pessoas a manterem o distanciamento físico. Fabricar sapatos de couro de ‘nariz comprido’. Têm o tamanho europeu 75.A Noruega e a Dinamarca vão permitir que os turistas viajem entre os dois países a partir de meados de junho. O mesmo não se passa com a vizinha Suécia, onde continuará a haver fortes restrições, face ao número de infetados.A Espanha só levantará a quarentena, a 1 de julho, aos estrangeiros do espaço Schengen e do Reino Unido, que, ainda assim, deverão ficar sujeitos a duas medidas de controlo: medição da temperatura e realização de teste à Covid-19.A Suíça anunciou esta sexta-feira a morte de um bebé, sem revelar a idade. É o primeiro caso no país e ocorreu em Argovie. Num outro cantão, Bâle, duas crianças da mesma família também foram infetadas, numa escola primária e numa creche.A Bélgica vai começar a utilizar na próxima semana robôs que falam mais de 50 idiomas, detetam febre e determinam se as pessoas estão a usar máscaras de rosto adequadamente, como primeira linha de controle em hospitais e lojas.A Casa Branca não divulgará as estimativas económicas para a primeira metade do ano, recusando-se a fornecer os dados que revelam a recessão provocada pela pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo.O Paquistão retomou esta noite as partidas de voos internacionais, mas manteve a suspensão de chegadas, depois de registar o maior número diário de mortes e infeções com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades.