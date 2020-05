Madrid fora da ‘fase um’ do desconfinamento em Espanha

África ameaçada

A Organização Mundial de Saúde alertou que mais de 190 mil pessoas podem morrer de Covid-19 em África num ano se não forem tomadas medidas urgentes, e que a pandemia poderá resistir no continente "por vários anos".



O pior mês de sempre

Mais de vinte milhões de americanos perderam o emprego no mês de abril devido à pandemia, fazendo deste o pior mês de sempre desde a Grande Depressão. No total, o vírus já destruiu mais de 33 milhões de empregos nos EUA.

Mais informação sobre coronavírus AQUI. MAPA da situação em Portugal e no Mundo. SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas. APRENDA a fazer a sua máscara em casa. CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa. DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

O governo espanhol rejeitou esta sexta-feira o pedido da Comunidade de Madrid para aderir à ‘Fase Um’ do desconfinamento, que arranca na segunda-feira na maior parte do território espanhol. A decisão já era esperada, uma vez que a região de Madrid é a mais afetada pelo coronavírus em todo país, com 169 125 casos e um total de 13 585 mortes.Outras duas regiões autonómicas fortemente afetadas, a Catalunha e Castela e Leão, optaram por não pedir já o acesso à ‘Fase Um’, que implica a reabertura do comércio, esplanadas, hotéis e mercados ao ar livre, e a permissão de reuniões até 10 pessoas.Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, admitiu que a decisão de pedir a adesão à ‘Fase Um’ - que levou à demissão, em protesto, da sua Diretora Regional de Saúde, na quinta-feira - tinha por base critérios essencialmente económicos e não sanitários.O número de mortes e de novos casos voltou esta sexta-feira a subir de forma ligeira em Espanha. Segundo o balanço oficial do Ministério da Saúde, registaram-se 229 mortes contra 213 na véspera, enquanto os novos casos subiram 1095, contra 754 na quinta-feira. Foi a primeira vez numa semana que o país voltou a subir acima dos mil casos diários.As regiões autonómicas da Galiza, Astúrias, Cantábria, País Basco, La Rioja, Navarra, Aragão, Extremadura, Múrcia, Canárias, Baleares, Ceuta e Melilla vão todas entrar na ‘Fase Um’ do desconfinamento a partir de segunda-feira, anunciou esta sexta-feira à noite o ministro da Saúde, Salvador Illa. Andaluzia e Valencia vão entrar de forma parcial.A Guiné-Bissau registou esta sexta-feira mais 30 casos positivos de Covid-19, fazendo subir para 594 o número total de pessoas infetadas no país. Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, adiantou que o número de pacientes recuperados permanece igual, 25, tal como o número de mortes, duas. O estado de emergência em vigor no país, que termina dia 11, deverá ser novamente prolongado.O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira 12 novos casos confirmados de coronavírus no país, elevando para 230 o total acumulado. Seis doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 44 o número total de pacientes clinicamente curados desde o início da pandemia. Entretanto, as ligações interilhas são retomadas já na segunda-feira e o governo vai anunciar nos próximos dias outras medidas de desconfinamento.As autoridades de saúde de Moçambique registaram esta sexta-feira mais um caso positivo de coronavírus, fazendo subir para 82 o número total de pacientes infetados no país. O novo paciente é um cidadão moçambicano de 36 anos, que está assintomático e que, por essa razão, se encontra em isolamento domiciliário.A Assembleia Nacional angolana aprovou esta sexta-feira por consenso o terceiro prolongamento do estado de emergência no país, por mais duas semanas, no mesmo dia em que o governo anunciou que vai alargar os testes a 15 províncias, os quais vão ser ainda alargados a diferentes grupos populacionais.A Rússia registou esta sexta-feira o sexto dia consecutivo com mais de 10 mil novos casos de Covid-19, sinal de que o contágio está a alastrar e de que o país pode rapidamente transformar-se no próximo epicentro mundial da pandemia.As autoridades de saúde da Coreia do Sul estão a investigar um novo surto de contágios por Covid-19 aparentemente relacionado com uma zona de bares da capital, Seul. Até ao momento foram identificados 15 casos mas são esperados mais.Um gato de uma família da Catalunha testou positivo ao coronavírus, tornando-se o sexto felino a contrair a doença em todo o Mundo. O animal morreu devido a um problema respiratório preexistente e o vírus foi detetado na autópsia.A China detetou esta sexta-feira um novo caso de transmissão local de Covid-19, um dia depois de ter confirmado outros dois casos. O país, que foi o epicentro inicial da pandemia, regista um total de 82 886 casos e 4633 mortes.O Ministério Público da Suécia abriu uma investigação a um lar de idosos de Estocolmo após a morte de dezenas de pessoas em março e abril. Há suspeitas de negligência e desrespeito pelas regras de higiene e segurança.O presidente da câmara de Milão ameaçou voltar a fechar os parques e outros espaços públicos da cidade depois de virem a público imagens preocupantes de dezenas de pessoas a socializar sem respeitar distância de segurança.As autoridades de Singapura estão a usar um cão-robô para patrulhar as ruas e admoestar peões e desportistas que não cumprem a distância de segurança. Em vez de ladrar, este cão pede educadamente às pessoas para se afastarem.A Polícia francesa desmantelou nas últimas semanas várias redes organizadas que contrabandeavam máscaras e outro equipamento médico, num golpe que rendeu mais de 30 milhões de euros. Foram apreendidas 440 mil máscaras.