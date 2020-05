Casos de coronavírus disparam na Rússia

O número de casos de coronavírus disparou na Rússia nos últimos dias, com o país a ocupar já o quinto lugar na lista dos países com mais infetados em todo o Mundo.Só nas últimas 24 horas, a Rússia registou o número-recorde de 11 231 novos casos de Covid-19, elevando o total para 177 160 contagiados e ultrapassando de uma só vez a França e a Alemanha na lista dos países com mais infetados.O número de mortes continua relativamente baixo, 1625, o que está a levantar dúvidas entre a oposição. Mais de metade dos casos (92 676) foram registados em Moscovo, cujo presidente da câmara, Sergei Sobyanin, aliado do PR Vladimir Putin, admitiu esta quinta-feira que o número real de casos na cidade "pode ser três vezes superior", ou seja, acima de 300 mil.Apesar de tudo, a capital russa planeia começar a levantar algumas medidas de confinamento já na segunda-feira.O presidente norte-americano, Donald Trump, ofereceu esta quinta-feira ajuda médica à Rússia para ajudar a enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus. A oferta foi feita durante uma conversa telefónica com o homólogo russo, Vladimir Putin, na qual os dois líderes abordaram ainda a crise nos mercados petrolíferos e discutiram um possível tratado de controlo de armas com a China.Desde o início da pandemia que Vladimir Putin está resguardado na sua residência de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscovo, conduzindo o país por videoconferência. Os poucos assessores que trabalham com ele são constantemente submetidos a testes para garantir que não contagiam o presidente.Jair Bolsonaro foi esta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para acabar com as medidas de confinamento. A pé e acompanhado por ministros e empresários, Bolsonaro atravessou a praça dos Três Poderes para informar o líder do Supremo, Dias Toffoli, de que vai assinar um decreto ampliando o número de categorias profissionais consideradas essenciais, o que, na prática, autoriza o regresso ao trabalho de boa parte da população.A Guiné-Bissau registou esta quinta-feira 89 novos casos positivos de coronavírus, fazendo subir o total para 564 contagiados em todo o país. O primeiro-ministro, Nuno Nabian, anunciou, entretanto, estar curado da infeção por Covid-19 e pediu aos guineenses para levarem o vírus a sério. "Passei por um mau bocado", admitiu, adiantando que se curou com uma medicação baseada na medicina convencional e caseira, incluindo chá de alho, gengibre e limão.As autoridades de Saúde de Cabo Verde anunciaram esta quinta-feira 27 novos casos de Covid-19, todos na Cidade da Praia, elevando para 218 o total de casos no país. A ilha de Santiago, onde fica situada a capital cabo-verdiana, continua a ser a mais afetada, com 159 casos, seguindo-se a Boavista com 56 e São Vicente, com 3.São Tomé e Príncipe registou esta quinta-feira 13 novos casos de Covid-19, fazendo subir para 200 o número de pessoas infetadas no país. Desses 200 casos, cerca de 90% são assintomáticos, informaram as autoridades de saúde. O PR, Evarista Carvalho, já pediu ajuda à comunidade internacional para instalar um laboratório no país.A Suécia, que não adotou medidas de confinamento tão rígidas como o resto da Europa, atingiu esta quinta-feira os 3040 mortos por Covid-19, aumentando a pressão sobre o governo para reverter a sua polémica estratégia.Um novo estudo realizado no Reino Unido confirmou que negros e pessoas de origem paquistanesa, indiana ou do Bangladesh são mais afetadas pelo Covid-19 do que os brancos e asiáticos, independentemente do seu estrato social.Catalunha e Castela e Leão foram as únicas comunidades autonómicas que não pediram ao governo espanhol para iniciar a Fase 1 do desconfinamento já na próxima segunda-feira. Madrid, apesar do elevado número de casos, quer avançar já.Mais 3,1 milhões de norte-americanos pediram acesso ao subsídio de desemprego na semana passada, elevando para 33 milhões o número de trabalhadores que perderam o emprego ou foram alvo de layoff desde o início da pandemia.O pico da pandemia em África só deverá ocorrer dentro de quatro a seis semanas, estimou a diretora regional da Organização Mundial de Saúde, Matshidiso Moeti. Continente registou até agora mais de 51 mil casos e dois mil mortos.Os católicos italianos vão poder voltar à missa a partir de 18 de maio, após o governo e a Igreja terem chegado a um acordo que pôs fim a um braço de ferro de várias semanas. Fiéis terão de manter um metro de distância entre si.A Acrópole e outros conhecidos locais históricos gregos vão reabrir as portas aos visitantes a partir de 18 de maio, anunciou o governo. Já os museus só poderão abrir em junho, enquanto os espetáculos ao ar livre serão retomados em julho.O Instituto Robert Koch da Alemanha acabou esta quinta-feira com os briefings diários sobre a evolução da pandemia, em mais um sinal de confiança das autoridades de que o pior já passou e de que o país está preparado para conviver com o vírus.Centenas de cozinheiros e empregados de mesa estenderam esta quinta-feira os seus aventais no chão na Grand-Place, no centro de Bruxelas, em protesto contra a demora na reabertura de restaurantes, bares e hotéis por causa da pandemia.O Supremo Tribunal dos EUA fez história na quarta-feira ao realizar a primeira sessão por conferência telefónica devido à pandemia. Correu tudo bem, exceto o momento em que se ouviu a descarga de um autoclismo...

