Reino Unido ultrapassa Itália no número de mortes por coronavírus

O Reino Unido ultrapassou esta terça-feira Itália como o país com mais mortes por Covid-19 na Europa e é já o segundo com mais vítimas em todo o Mundo, a seguir aos EUA. A trágica marca foi confirmada por dois balanços independentes, um dos quais a cargo do Gabinete Nacional de Estatística britânico, que anunciou que, até 24 de abril, morreram 32 313 pessoas devido à pandemia.Este número é superior ao do balanço oficial do governo, que era esta terça-feira de 29 427 mortes. A diferença está relacionada com o método de contagem: o Gabinete de Estatística contabiliza todas as mortes em que o coronavírus está referenciado na certidão de óbito, mesmo que apenas como suspeita; já o governo conta apenas as mortes de doentes que deram positivo no teste de Covid-19.De qualquer das formas, ambos os números são já superiores aos de Itália, que esta terça-feira tinha 29 315 óbitos.O governo britânico disse esta terça-feira que "ainda é muito cedo" para estar a comparar os números da pandemia no Reino Unido com outros países. "Só vamos ter um veredito realista sobre a forma como os vários países lidaram com isto quando a pandemia acabar", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.O principal conselheiro médico do governo britânico admitiu esta terça-feira no Parlamento que o reforço significativo da capacidade de testagem de casos suspeitos na fase inicial da pandemia "teria ajudado" a conter a propagação. Recorde-se que o governo prometeu fazer 100 mil testes diários até ao final de abril mas só conseguiu atingir essa meta no último dia do mês.A Guiné-Bissau registou esta terça-feira a segunda morte por Covid-19 e aumentou para 475 o número de casos confirmados da doença no país, uma subida de 62 casos em relação à véspera. Dionísio Cumba, do Centro de Operações de Emergência de Saúde, pediu medidas mais restritivas porque muitas pessoas "continuam a circular". Já os seis membros do governo infetados, incluindo o PM Nuno Nabian, "estão bem e a seguir as regras de isolamento".O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou esta terça-feira mais 11 novos casos de infeção, todos no concelho da Praia, elevando para 186 o total de casos no país. Do número total, 127 são na ilha de Santiago, dos quais 124 estão concentrados na cidade da Praia, que se encontra em estado de transmissão local da doença, e 56 na Boavista, as últimas duas ilhas que se encontram em estado de emergência. Há ainda registo de três casos em São Vicente.Foi registado mais um caso positivo em Moçambique, elevando para 81 o total de doentes no país. O novo caso é referente a um cidadão moçambicano de 46 anos e está relacionado com a testagem massiva de um total de 215 passageiros que chegaram a Maputo no domingo passado, vindos de Lisboa.O governo de São Tomé e Príncipe decretou o "confinamento geral obrigatório de toda a população em todo o território nacional" a partir de hoje devido ao aumento dos casos. A única exceção será para "saídas para compras rápidas e situações de emergência médica". O país tem 174 casos confirmados e três mortos.Há três semanas que não se regista nenhuma vítima mortal na China e esta terça-feira só foi registado um novo caso de infeção, importado. Ainda estão 395 pessoas em tratamento nos hospitais, enquanto 949 se encontram em isolamento.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o final das restrições de movimento para os israelitas, que até agora só se podiam deslocar até 100 metros de casa. Os centros comerciais e mercados ao ar livre reabrem esta quinta-feira.Pelo terceiro dia consecutivo a Rússia registou mais de 10 mil novos casos (10 102), elevando o número total de pessoas infetadas para 155 mil, segundo as autoridades de saúde. No último dia foram registadas 95 vítimas mortais no país.A Áustria anunciou ter ultrapassado a primeira fase do desconfinamento, iniciado a 14 de abril, sem um aumento de novos contágios. O ministro da Saúde, Rudolf Anschober, disse que foram tomadas "as decisões certas no momento certo".A Comissão Europeia tem registado, diariamente, mais de 2700 artigos publicados nas redes sociais com informações falsas relacionadas com a Covid-19, alertando para a "elevada desinformação" sobre a pandemia na Europa.O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que é "perfeitamente plausível" que os restaurantes e os cafés reabram no dia 1 de junho. Esta segunda-feira, a Grécia reabriu cabeleireiros, salões de beleza e livrarias.A OMS pediu a todos os países para investigarem casos suspeitos de pneumonia registados em novembro e dezembro depois de a França ter detetado agora Covid-19 numa amostra recolhida a um doente no final de dezembro.O número de vítimas mortais registados em 53 países de África subiu de 1801 para 1843, enquanto que as infeções aumentaram de 44 483 para 47 118, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.O Senado norte americano reabriu esta terça-feira, mas a Câmara dos Representantes vai permanecer fechada. Todos os senadores têm de usar máscara e manter o distanciamento social, sendo que o acesso do público ainda é limitado.Um modelo matemático realizado pela Singapore University of Technology and Design com base na tendência atual de casos da Covid-19 prevê o "fim teórico" da pandemia a nível mundial para o dia 14 de dezembro.