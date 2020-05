Alemanha autoriza reencontro de família e amigos

Angela Merkel anunciou esta quarta-feira o levantamento de grande parte das medidas de confinamento em vigor na Alemanha, incluindo a reabertura total das escolas e do comércio e a autorização de reuniões familiares ou de amigos desde que envolvam apenas os habitantes de duas residências."Ultrapassámos a primeira fase da pandemia. Podemos ser um pouco mais ousados mas temos de continuar cautelosos", disse Merkel. Além da reabertura das escolas e do comércio, vai ser também possível voltar a visitar idosos em lares, desde que as visitas sejam feitas sempre pela mesma pessoa.O distanciamento social de 1,5 metros continua a ser obrigatório, tal como o uso de máscara nos transportes. O plano inclui ainda um ‘travão de emergência’ que prevê o regresso do confinamento nas regiões onde o número de novos casos superar os 50 por 100 mil habitantes por mais de sete dias.Os belgas vão poder celebrar em família o Dia de Mãe, que no país se comemora no próximo domingo. É precisamente nesse dia que voltam a ser autorizadas as reuniões familiares, com um máximo de quatro visitantes por residência e, de preferência, no jardim ou no terraço. Na segunda-feira, a Bélgica reabre todo o comércio, embora com acesso limitado e medidas de proteção de funcionários e clientes.Os Países Baixos iniciam na segunda-feira o levantamento gradual das medidas de confinamento com a reabertura das escolas primárias, por turnos e com distanciamento social nas salas de aula. Cabeleireiros e esteticistas também vão reabrir, mas é obrigatório marcação prévia.Cabo Verde registou esta quarta-feira mais cinco casos positivos de coronavírus, todos na cidade da Praia, a capital, aumentando para 191 o número total de infetados no país. O Ministério da Saúde informou ainda que a única doente na ilha de São Vicente recuperou, uma mulher chinesa que estava internada há mais de um mês, elevando para 38 o número de doentes curados em todo o país. Cabo Verde registou ainda duas mortes por coronavírus.As autoridades de saúde são-tomenses confirmaram a morte de mais um paciente por Covid-19, elevando para quatro o número de óbitos no país. O país registou ainda 13 novos casos, fazendo subir o total para 187. O presidente Evaristo Carvalho convocou uma reunião urgente dos órgãos de soberania e manifestou preocupação com o alastramento da pandemia no país, afirmando que está a ganhar proporções "simplesmente assustadoras".O número de pessoas recuperadas da Covid-19 em Moçambique subiu esta quarta-feira para 21, após mais dois pacientes terem tido alta médica na sequência de testes negativos. O país tem até agora um total de 81 casos positivos e nenhuma morte. Dos 174 casos testados nas últimas horas, todos deram negativo.A TAP vai realizar no dia 14 mais um voo humanitário para repatriar cidadãos portugueses retidos em Angola desde 27 de março, data em o país fechou as fronteiras devido à pandemia. Angola regista até ao momento um total de 36 casos positivos de coronavírus, dois dos quais resultaram em mortes.A Áustria vai prolongar até 31 de maio os controlos nas fronteiras com a Alemanha, Itália, Liechtenstein, República Checa e Eslováquia. O controlo na fronteira com a Hungria, que entrou em vigor mais tarde, também permanece.O governo chinês afirmou que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, "não pode apresentar provas de que o vírus tenha saído de um laboratório em Wuhan, porque não as possui". Pompeo disse que tinha "imensas provas".O presidente da Câmara de Lampedusa alertou que a ilha está em emergência sanitária depois do desembarque de mais de 300 migrantes em menos de 48 horas. A ilha italiana já não tem espaço para manter migrantes em quarentena.Uma associação de surdos belga apelou ao governo para distribuir máscaras transparentes que permitam a leitura dos lábios, facilitando assim a comunicação numa altura em que o uso de máscaras nos transportes é obrigatório.Pelo menos 90 mil profissionais de saúde foram infetados com o novo coronavírus em todo o Mundo e mais de 260 morreram, estimou o Conselho Internacional de Enfermeiros, adiantando, porém, que o número poderá ser até o dobro.O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos governos que tenham em conta os deficientes nas respostas à pandemia, alertando que estas pessoas já têm dificuldades no acesso à educação, à saúde e ao trabalho.Os critérios para o levantamento das barreiras internas na União Europeia foram discutidos em Bruxelas. Fonte do MNE espanhol afirmou que "o levantamento dos controles dependerá do critério de aproximação epidemiológica" entre países.O Parlamento espanhol aprovou o prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas, até dia 23 de maio, apesar da oposição do PP. PM Pedro Sánchez defendeu que é necessário manter ainda algumas restrições aos movimentos.O primeiros ministros dos três países bálticos, Letónia, Lituânia e Estónia anunciaram esta quarta-feira a reabertura a 15 de maio das fronteiras comuns, criando uma "bolha de viagem" entre os três países da União Europeia.A Rússia registou esta quarta-feira pelo quarto dia consecutivo um aumento de mais de 10 mil novos casos (10 559),totalizando 165 929 casos de infeção. O país torna-se assim o quinto mais atingindo pela doença na Europa.

