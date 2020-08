Brasil sem seringas suficientes para imunizar população quando houver vacina contra a Covid-19

Mesmo que uma das várias vacinas contra o Coronavírus em testes mais avançados seja aprovada nos próximos meses, o Brasil vai ter um outro grave problema para imunizar a sua população contra a Covid-19, a escassez de seringas e de agulhas. Uma negociação do Ministério da Saúde com fabricantes de seringas e agulhas foi iniciada esta quinta-feira, mas a quantidade encomendada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro fica muito aquém do que será necessário só para a aplicação da dose inicial.

O Ministério da Saúde, que desde 15 de Abril está sem ministro efetivo por decisão de Bolsonaro e é comandado interinamente pelo general linha dura Eduardo Pazuello, iniciou os contactos com fabricantes brasileiros avançando o desejo de adquirir 80 milhões de kits de seringas e agulhas para aplicação de uma eventual vacina contra a Covid-19. Na verdade, a encomenda do órgão é de 110 milhões de kits, mas 30 milhões já estão reservados para as campanhas contra o sarampo e a gripe comum, restando portanto para o combate ao Coronavírus 80 milhões de agulhas e seringas.

Acontece que o Brasil tem, ou tinha, pelo último censo, ao menos 210 milhões de habitantes, número que se estima já ter sido superado desde o último levantamento. Então, os 80 milhões de kits não vão chegar nem para metade da população.

Segundo o próprio Ministério da Saúde avançou aos fabricantes brasileiros com quem iniciou negociações, o Brasil vai tentar adquirir no mercado internacional, saturado por pedidos de países de todo o mundo, outros 40 milhões de kits para imunização. Mesmo se conseguir, o que neste momento é bastante duvidoso, o Ministério da Saúde adquirirá ao todo 120 milhões de agulhas e seringas, com o que poderá imunizar apenas 57% da sua população, e apenas com uma dose de uma eventual vacina, apesar de especialistas já estarem a diagnosticar que a imunização completa provavelmente só ocorrerá com duas doses.

A atitude do governo do presidente Jair Bolsonaro contrasta, mais uma vez, com a de outros países pelo mundo na questão do combate ao Coronavírus. Os EUA, com uma população de 328 milhões de habitantes, adquiriram 400 milhões de kits, o Reino Unido, com 66 milhões, comprou 65 milhões de agulhas e seringas, e o Canadá, além de já ter adquirido kits suficientes para imunizar toda a sua população de 37 milhões de habitantes, já encomendou outras tantas agulhas e seringas para a eventualidade de ser necessária uma segunda aplicação.