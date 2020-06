Brasil supera o Reino Unido no número de mortos por coronavírus

O Brasil passou a ser segundo colocado no mundo tanto na questão de vítimas fatais quanto no número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, perdendo mais uma vez somente para os EUA.De acordo com os dados avançados pelo portal da imprensa para acompanhar a propagação da pandemia no país, o Brasil já tem 831 064 pessoas infetadas pelo coronavírus distribuídas pelos 27 estados brasileiros, com especial incidência em São Paulo e Rio de Janeiro, os dois estados com maiores números absolutos, mas também com um elevado grau de contágios e de óbitos no Amazonas, Pernambuco, Pará e Ceará. O total de óbitos é de 41 952.A flexibilização das medidas de quarentena adotadas em Março, em alguns casos não foi uma medida acertada. O estado de Goiás, por exemplo, estava relativamente tranquilo quanto à pandemia, mas após o levantamento das normas, os casos dispararam mais de 600%.Itália, França, Holanda e Alemanha assinaram um contrato com a farmacêutica britânica Astrazeneca para distribuir 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 pelos cidadãos europeus.O Instituto Nacional de Saúde anunciou que foram registados mais 44 novos casos de infeção em Moçambique nas últimas 24 horas, elevando o número total para 553 contagiados.O governo russo adiantou que em julho irá realizar testes clínicos para uma vacina contra a Covid-19 e que, em setembro, grandes doses do medicamento já vão estar a ser produzidas.O país registou mais 29 casos positivos com o novo coronavírus, dos quais dois são da ilha de São Nicolau, fazendo com que suba para seis, o número de ilhas habitadas com casos diagnosticados com Covid-19.As autoridades chinesas decretaram o confinamento de urgência em pelo menos 11 bairros de Pequim, capital do país, para conter a propagação do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registados 11 novos casos com Covid-19, o que levou ao fecho de vários mercados de peixe no distrito de Fengtai. Pela primeira vez, num período de 18 dias, foi registado um caso de contágio local.