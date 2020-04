Brasil supera China e regista mais de 5 mil mortes por coronavírus

O Brasil ultrapassou esta terça-feira a barreira dos 5000 óbitos provocados pelo Coronavírus, atingindo a triste marca de 5017 pessoas mortas pela doença. Com isso, o Brasil superou até o número de mortes por Coronavírus registados na China, país onde a pandemia teve início, e que oficialmente é de 4643 vítimas fatais.

A triste marca foi alcançada devido a um recorde de óbitos verificado nas últimas 24 horas em território brasileiro. De segunda para terça, periodo em que houve o maior número de óbitos no país em apenas 24 horas, foram confirmadas 474 novas mortes por Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus em todo o Brasil, quase metade delas, 224, em São Paulo, a região mais atingida pela pandemia.

O número total de infectados também subiu muito em 24 horas, chegando esta terça a 71.886. Os dados foram divulgados em mais um boletim epidemiológico divulgado no final desta terça pelo Ministério da Saúde em Brasília.

Os cinco estados brasileiros com maior número de mortes devido ao Coronavírus continuam a ser comandados por São Paulo, onde já foram registados 2049 óbitos. Em seguida surgem Rio de Janeiro, com 738, Pernambuco, 508, Ceará, 403, e Amazonas, com 351 vítimas fatais.