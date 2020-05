Brasil tem mais de 101 mil casos confirmados de coronavírus. País contabiliza 7025 óbitos

O Brasil atingiu este domingo, e até já ultrapassou, a marca de 100 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. A confirmação foi feita pouco antes das 18h00 brasileiras, 22h00 em Lisboa, pelo Ministério da Saúde brasileiro através de novo boletim epidemiológico.

De acordo com os dados divulgados pelo órgão, a essa hora o Brasil registava oficialmente 101.147 infetados com o novo Coronavírus. Em relação ao dia anterior, sábado, o Ministério da Saúde registou um aumento de 4588 novos infectados em todo o Brasil.

À mesma hora, o número de pessoas mortas pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, também atingia um novo recorde, com 7025 vítimas mortais. Em 24 horas, o número oficial de mortes foi de 275, bem menos do que nos dias anteriores, mas esse número é considerado aquém da realidade.

Desde a passada segunda-feira, o Brasil tem registado todos os dias mais de 400 mortes, num deles, terça-feira, chegando às 474. A redução no número de óbitos confirmados de sábado para domingo pode ter-se ficado a dever ao facto de aos fins de semana nem todas as secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros enviarem os dados para o Ministério da Saúde.

Com os novos números, o Brasil passou o Irão e tornou-se o nono país com maior número de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Só fica atrás de EUA, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Turquia.

Já em relação ao número de mortes pela Covid-19, o Brasil ultrapassou a Alemanha e chegou ao sétimo lugar entre os países com mais óbitos pela doença. A lista é encabeçada também neste caso pelos EUA, seguidos de Itália, Reino Unido, Espanha, França e Bélgica.