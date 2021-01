Brasil ultrapassa a barreira dos oito milhões de infetados com Covid-19

O Brasil ultrapassou este sábado, 9 de Janeiro de 2021, os oito milhões de infetados pelo coronavírus desde o início oficial da pandemia no país, em 26 de Fevereiro do ano passado. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado para acompanhar a propagação da Covid-19 no Brasil, que divulga diariamente três boletins com actualizações.

De acordo com o primeiro boletim divulgado este sábado, o Brasil tinha até esse momento 8.015.920 pessoas infetadas com o coronavírus. Das que desenvolveram a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, 201.542 não resistiram às complicações surgidas e morreram.

Com esses números trágicos, que não são apenas dados estatísticos e dizem respeito, cada um deles, a vidas, perdidas ou afetadas de alguma forma pelo vírus, o Brasil mantém o segundo lugar no mundo no que respeita à letalidade da Covid-19, perdendo apenas para os EUA, onde o número de vítimas fatais é de aproximadamente 370 mil. Em relação ao número total de pessoas infetadas, o Brasil está em terceiro lugar, atrás mais uma vez dos EUA e, neste caso, também da índia.

E a situação tem tudo para se agravar ainda mais, pois desde dezembro passado os contágios e mortes, que tinham regredido, voltaram a subir em todo o país, e a um ritmo bem superior ao registado nos piores meses da pandemia até aqui, Abril, Maio e Junho. Pela primeira vez desde o início da pandemia, nenhum dos 27 estados do país apresenta tendência de queda nos números, estando parte em alta e os restantes em estabilidade mas com tendência igualmente de elevação.



No último período de 24 horas monitorizado pelo consórcio, referente a sexta-feira, o Brasil registou mais 1379 mortes provocadas pela Covid-19, o maior número diário desde 4 de agosto. No que respeita a contágios, foram confirmados mais 84.977 infetados nas últimas 24 horas, o maior aumento registado pelo consórcio num único dia.