Brasil ultrapassa as 650 mil mortes por Covid-19

O Brasil acaba de atingir e ultrapassar mais uma marca da pandemia de Coronavírus, passando na noite desta quarta-feira, 02 de Março, das 650 mil pessoas mortas pela Covid-19. Os dados foram avançados pelo consórcio de imprensa que monitoriza diariamente a pandemia com base nas informações facultadas pelas secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros.De acordo com o boletim divulgado no final da noite desta quarta-feira, o Brasil tinha atingindo a essa hora exatos 650.052 mortes provocadas pela Covid-19, a doença decorrente da infeção pelo Coronavírus. Esse número foi atingido depois da confirmação de mais 335 óbitos em 24 horas, um número ainda alto e que, infelizmente, fica bem aquém da realidade, pois por ser período de Carnaval vários estados não divulgaram os seus dados.Desde o primeiro caso confirmado de Coronavírus no país, registado em São Paulo no dia 26 de Fevereiro de 2020, o Brasil já teve até agora 28.839.306 pessoas infetadas com esse terrível vírus. Nas últimas 24 horas computadas, e, tal como na questão dos óbitos, com dados apenas parciais pela ausência de informações de diversos estados, foram contabilizadas 29.841 novas infeções.Tanto as mortes quanto as novas infeções provocadas pelo Coronavírus estão em acentuada queda no Brasil, não obstante os números diários ainda serem muito preocupantes. Em comparação a 14 dias atrás, período epidemiológico levado em conta pelos especialistas, houve uma queda de novas infeções de 57%, enquanto o número de novos óbitos caiu 39%.