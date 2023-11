Brasileira de 18 anos entra em pânico ao ir ao médico e descobrir que está grávida de quíntuplos

Uma jovem brasileira de 18 anos que foi ao médico fazer um ultrassom para confirmar estar grávida, começou a sentir-se mal com a primeira notícia inesperada avançada pelo especialista, de que ela esperava não um mas dois bebés, e entrou literalmente em pânico após ele corrigir uma, duas, três vezes a informação original e revelar que ela está à espera de cinco bebés. Sara, que vive e estuda na cidade de Niterói, vizinha ao Rio de Janeiro, namora há menos de quatro meses com Renan de Oliveira, de 20 anos, que está a cumprir o serviço militar obrigatório e a acompanhou à consulta e teve de sair da sala do médico após a revelação para ir chorar de nervosismo no lado de fora.

Assim que o médico lhe disse que estava grávida de gémeos, Sara já começou a sentir-se mal e disse para a mãe, que também tinha ido à consulta: "Dois, mãe? Não, isso não é possível, mãe, isso não é possível." Quando o médico lhe disse para se acalmar e ficar quietinha para ele poder continuar o exame, pois, avançou, talvez fossem três bebés, o desespero de Sara aumentou e ela desabafou: "Ai, eu estou a passar mal, não moço, não diga isso, não...".

Com a confirmação de que havia mais um bebé, nessa altura o terceiro descoberto pelo médico, a jovem pediu ajuda à mãe. "Mãe, eu estou com falta de ar, isso não é possível, mãe", disse ela, nessa altura já em pânico total. O desespero que tomou conta de todos foi tão grande que a mãe de Sara, que até aí filmava tudo com o telemóvel, parou de gravar e não registou o momento final do exame e o anúncio do médico, tão estupefacto quanto os demais presentes, de que, afinal, ela esperava não dois nem três mas sim cinco bebés.

Nem Sara nem o namorado tinham programado ter filhos tão cedo, até porque o relacionamento ainda está no início e são muito jovens, mas também não tomaram precauções e aconteceu. Agora, mesmo ainda com toda a gente assustada e sem saber exactamente o que fazer, as duas famílias tentam unir esforços para preparar a chegada dos múltiplos bebés, situação que não é exactamente uma novidade para Renan.

Na família dele já há vários casos de gémeos, como dois irmãos dele, duas primas e até tios, mas cinco nunca tinha acontecido, e o próprio médico avisou que essa gravidez é de alto risco e mais improvável do que ganhar a sorte grande. Renan, após o susto inicial, diz estar feliz, tal como a namorada, mas Sara, mesmo a mãe dizendo o tempo todo que tudo se há-de resolver, não pára de indagar como fará quando todos os cinco bebés quiserem mamar ao mesmo tempo...