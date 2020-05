Brasileiros chumbam atuação de Jair Bolsonaro

Mais de metade dos brasileiros desaprova o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na condução do governo e do país durante a crise da pandemia, revela uma nova sondagem esta terça-feira divulgada.De acordo com a sondagem, realizada pelo Instituto MDA a pedido da Confederação Nacional do Transporte, 55,4% dos inquiridos desaprovam o trabalho do presidente, mais 8,4% do que na última sondagem, em janeiro. Já a taxa de aprovação do presidente caiu de 47,8% para 39,2% no mesmo período.Por outro lado, os que consideram a atuação do governo como "ótima" ou "boa", caiu de 34,5% para 32%, enquanto os que consideram que o executivo fez um trabalho "ruim" ou "péssimo", aumentou de 31% para 43,4%.Em contraponto ao aumento da rejeição a Bolsonaro, a sondagem do Instituto MDA revelou uma forte aprovação popular ao desempenho dos governadores estaduais na condução ao combate ao coronavírus, nomeadamente às medidas de confinamento adotadas em várias regiões, que o Presidente da República tem tentado insistentemente suspender.De acordo com a sondagem, 69,2% dos brasileiros aprovam a atuação dos governadores de estado, enquanto 26,8% desaprovam, o que pode explicar, em parte, o aumento da reprovação a Bolsonaro, que se tem oposto às medidas restritivas que foram adotadas pelos governantes regionais.