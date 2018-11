Fernando Henrique admite que Moro pode ajudar a combater corrupção

Sergio Moro ficou amplamente conhecido no Brasil por julgar os casos da operação Lava Jato.

O ex-Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso admitiu esta quinta-feira que a nomeação do juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro pode ser positiva para o combate à corrupção.

"Moro na Justiça: Homem sério. Preferia vê-lo STF [Supremo Tribunal Federal], talvez uma etapa (...) Torço pelo melhor, temo que não, sem negativismos nem adesismos. A corrupção arruína a política e o país. Se Moro a combater, ajudará o país", escreveu o antigo chefe de Estado na rede social Twitter.

Sergio Moro ficou amplamente conhecido no Brasil por julgar os casos da operação Lava Jato, uma investigação policial que desvendou dezenas de esquemas de corrupção na petrolífera estatal Petrobras e em outros órgãos públicos do país.