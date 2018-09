Milhares protestaram contra Bolsonaro nas maiores cidades do Brasil

Organização anunciou a participação de mais de 500 mil pessoas.

Milhares de pessoas manifestaram-se no sábado nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, contra o candidato que lidera as eleições presidenciais do país, Jair Bolsonaro.

Promovidos por grupos de mulheres nas redes sociais em setembro juntamente com a campanha "EleNão", os protestos tiveram a adesão de grupos da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), negros, movimentos sociais, artistas e militantes de partidos políticos.

A polícia militar informou que não faria uma estimativa de manifestantes em São Paulo, enquanto os organizadores disseram que reuniram 500 mil pessoas no largo da Batata e durante uma caminhada até a Avenida Paulista, zona que é tradicionalmente palco de grandes manifestações na cidade.