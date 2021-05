Brexit provoca tensão no Canal da Mancha

A ilha de Jersey, ao largo da costa francesa, foi esta quinta-feira palco de um conflito que sublinhou as discórdias resultantes do Brexit. Mais de 60 pesqueiros franceses bloquearam durante várias horas o porto daquela dependência britânica, levando o Reino Unido a enviar para a zona dois navios de guerra, gesto a que respondeu a França com dois navios de patrulha, numa escalada de tensão sem precedentes entre os dois aliados.









O protesto foi causado pelas novas regras adotadas por aquele território na sexta-feira, altura em que a concessão de licenças de pesca passou a depender de provas de ligação histórica à ilha. Após algumas horas de bloqueio, durante as quais uma delegação de pescadores negociou com as autoridades de Jersey, a flotilha partiu, mas os navios de guerra britânicos continuaram ao largo de St. Helier, “como medida preventiva”. O gesto é visto, contudo, como exibição de força do PM Boris Johnson para favorecer os conservadores nas eleições que tiveram lugar esta quinta-feira em Inglaterra, Escócia e Gales.

A França considera excessivas as exigências aos pescadores e ameaça cortar a eletricidade à ilha, que recebe do continente 95% do que consome.