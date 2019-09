Trump diz que Johnson é "o homem certo" e promete acordo comercial rápido

O Presidente norte-americano considerou este domingo o atual primeiro ministro britânico, Boris Johnson, "o homem certo" para liderar o 'Brexit' e prometeu um acordo bilateral comercial rápido, assim que o Reino Unido deixar a União Europeia.



Donald Trump e Boris Johnson reuniram-se este domingo de manhã à margem do G7 de Biarritz pela primeira vez desde a chegada ao poder do primeiro-ministro britânico.



"É o homem certo para o trabalho", disse Trump, enquanto Boris Johnson afirmou que os dois países vão concluir "um fantástico acordo comercial assim que as barreiras forem removidas", segundo imagens oficiais do encontro.



Donald Trump prometeu ao primeiro-ministro britânico um acordo bilateral de comércio "bastante rápido", assim que o Reino Unido abandonar a União Europeia (UE).



O acordo chegará "bastante rápido", já que "não prevemos nenhum problema", assegurou Donald Trump, em breves declarações à imprensa, durante um pequeno-almoço de trabalho com Boris Johnson.



Para Trump, Johnson "é o homem certo" para levar a cabo a saída do Reino Unido da UE, prevista para o próximo dia 31 de outubro.



Durante este encontro, o Presidente norte-americano admitiu também que é "possível" que venha a convidar a Rússia para se juntar novamente ao encontro anual das economias mais avançadas do mundo, que em 2020 se realiza nos Estados Unidos.



Donald Trump afirmou que está a considerar convidar o presidente russo, Vladimir Putin. A Rússia foi membro do que era então o Grupo dos Oito (G8), mas foi expulsa pela maioria dos outros países em 2014 devido à invasão da Ucrânia.



As nações europeias insistiram para que a Rússia cumpra primeiro os acordos de Minsk antes de ser autorizada a voltar. Trump não especificou sob que critérios iria convidar novamente Putin.