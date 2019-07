Conservadores escolhem Boris Johnson como novo primeiro-ministro do Reino Unido

O antigo MNE britânico Boris Johnson, que promete tirar o Reino Unido da UE a 31 de outubro "com ou sem" um acordo com Bruxelas, venceu de forma esmagadora a votação para escolher o próximo líder do Partido Conservador e do Governo, obtendo quase o dobro dos votos do rival Jeremy Hunt.‘BoJo’, como é conhecido, teve 92 153 votos, contra apenas 46 659 de Hunt, um resultado que não deixa margem para dúvidas sobre a preferência dos militantes conservadores numa votação que teve uma taxa de participação de 87,4%, uma das mais elevadas de sempre no partido.No seu discurso, Boris Johnson, que hoje toma formalmente posse como primeiro-ministro, prometeu "despertar o gigante adormecido" e resolver de uma vez a questão do Brexit. "Vamos sair da União Europeia a 31 de outubro e vamos aproveitar todas as oportunidades que essa saída irá trazer", garantiu, acrescentando que, além do Brexit, as suas prioridades serão "unir o Reino Unido, derrotar Jeremy Corbyn (líder da oposição trabalhista) e energizar o país".Conhecido pelo penteado extravagante e pela oratória floreada e acutilante, Johnson, de 55 anos, é muitas vezes comparado a Donald Trump. Foi um dos rostos da campanha do Brexit apesar de em tempos ter defendido a UE.A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, felicitou Johnson pela eleição e afirmou-se disponível para trabalhar com o novo PM britânico, afirmando que ambos os lados "têm o dever" de garantir um Brexit ordeiro.Já o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, foi mais direto e advertiu Johnson de que o acordo do Brexit assinado por Theresa May não será reaberto. "Este é o melhor acordo possível", avisou.O presidente norte-americano Donald Trump foi o primeiro líder estrangeiro a felicitar Boris Johnson pela vitória. "Fará um grande trabalho", escreveu o presidente no Twitter.O Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, de cujos votos o Partido Conservador precisa para garantir a maioria na Câmara dos Comuns, anunciou esta terça-feira que continuará a apoiar um governo liderado por Boris Johnson.A ameaça de Boris Johnson de abandonar a União Europeia sem um acordo em outubro poderá levar a uma revolta interna no partido, com dezenas de deputados conservadores a ameaçarem derrubar o governo para impedir um ‘Brexit duro’.