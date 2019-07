Trump felicita Boris Johnson e diz que será um "ótimo" primeiro-ministro

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou esta terça-feira o novo líder do partido Conservador, Boris Johnson, que vai suceder a primeira-ministra britânica Theresa May na quarta-feira.

"Parabéns a Boris Johnson por se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele será ótimo!", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi hoje declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.